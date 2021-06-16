MKE için kritik teklif Meclis'e sunuldu

"Çanakkale'de makineli tüfeğe karşı süngüyle taarruz edenlere ithaf edildi" MKE'den PMT-76 / 57A paylaşımı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanan, 15 testi başarıyla geçen, Mehmetçiğin gücüne güç katacak yeni platform makineli tüfek PMT-76'nın son testlerinin de tamamlanarak göreve hazır olduğuna ilişkin paylaşım yaptı.



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:



Neden mi 57A? Çanakkale'de Makinalı tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. Alayın kahraman neferlerine ithaf edildi PMT-76 / 57A!



Kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve asil milletimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.