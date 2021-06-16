Ekonomi MKE için kritik teklif Meclise sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MKE için kritik teklif Meclis'e sunuldu

Makine kimyanın anonim şirketi olmasını düzenleyen teklif Meclis’e sunuldu. MKE, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulacak bir anonim şirket olacak.

Haber Merkezi DHA
MKE için kritik teklif Meclise sunuldu
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AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifle; Makine Kimya Endüstri Kurumu(MKE) anonim şirketi olacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hazineye bağlanacak.

MKE, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulacak bir anonim şirket olacak.

OYNAT 01:13
"Çanakkale'de makineli tüfeğe karşı süngüyle taarruz edenlere ithaf edildi" MKE'den PMT-76 / 57A paylaşımı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanan, 15 testi başarıyla geçen, Mehmetçiğin gücüne güç katacak yeni platform makineli tüfek PMT-76'nın son testlerinin de tamamlanarak göreve hazır olduğuna ilişkin paylaşım yaptı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Neden mi 57A? Çanakkale'de Makinalı tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. Alayın kahraman neferlerine ithaf edildi PMT-76 / 57A!

Kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve asil milletimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.


MKE ne zaman kuruldu?

  • Türk savunma sanayinin temelini oluşturan MKE Kurumu, değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Kurumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Top Dökümhanesi oluşturmaktadır. O zamanki adı “Top Asithanesi” olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına kadar sürdürdü.
  • Savunma sanayinin, topyekun sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğunun bilincinde olan Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren kadro, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve dolayısıyla savunma sanayinin devlet eliyle yönlendirilerek geliştirilmesini öngördü. Bu kapsamda 1921 yılında “Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü” kurulmuştur. Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale’de entegre bir silah sanayinin kurulması hususu, ilk kez İzmir İktisat Kongresi’nde ele alındı.
  • Kurum, 1950 yılından beri ilgili Bakanlık olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak, 2000 yılında MSB’nin ilgili kuruluşu haline getirildi.
  • Kurum halen; etkin, dinamik ve verimli çalışmaları ile TSK’nin geleneksel silah ihtiyacının tamamını karşılamakta, artan kapasite ve imkânları ile de ülkemiz sanayisine katkıda bulunmaktadır.

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