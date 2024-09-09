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Ekonomi

MÜSİAD’dan yapay zekâ hamlesi: ‘Siber Güç Türkiye Zirvesi’ toplanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD, Milli Güvenlik Kurulu kararlarına giren ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye’nin eylem planlarının belirlendiği yapay zekaya yönelik çalışmaları masaya yatırmak için ‘Siber Güç Türkiye ’24 Zirvesi’ni toplayacağını duyurdu. 6 Kasım’da toplanacak zirve ile ilgili konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, “Devlet sınırlarını korumak kadar siber vatanın korunmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu ancak siber güvenlikte kalıcı çözümlerin yerli yazılım ekosisteminin desteklenmesi ile sağlanabilecektir” dedi.

09:12 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:08 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci
MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci

Yapay zekanın fırsatlar kadar, devletler için de büyük tehditler oluşturduğunun vurgulandığı 28 Mayıs 2024 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararının üzerine, son olarak 7 Eylül tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)” başlıklı genelge yayımlandı.


Hemen ardından da 8 Eylül’de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)’nın detaylarını web sitesinden duyurdu. Stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlendi.


Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen işadamları derneği Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD da Türkiye’nin hedefleri doğrultusundan harekete geçerek, Siber Güç Türkiye ‘24 Zirvesi’ni 6 Kasım’da toplayacağını duyurdu. Zirve ile ilgili konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftçi,
“Dijital dünyada veri, birçok açıdan kritik öneme sahiptir. Verinin korunması için güvenlik ve risk yönetiminin doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Veri, siber güvenlik stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için temel bir bileşendir. Verinin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve korunması, siber tehditlere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturulmasına yardımcı olur”
dedi.

Türkiye'nin jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve özellikle son yıllarda teknoloji alanında gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiğini ifade eden Çiftçi şunları söyledi:
“Devlet sınırlarını korumak kadar siber vatanın korunmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu ancak siber güvenlikte kalıcı çözümlerin yerli yazılım ekosisteminin desteklenmesi ile sağlanabilecektir. Üretmeyen bir ülke, üretenin sömürgesi olma riskini taşır. Tam bağımsız bir ülke olmak için yerli teknoloji geliştirilmesi ve üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi, bu bağımsızlığı sağlamak için kritik bir adımdır”

MÜSİAD’ın 6 Kasım’da düzenleyeceği “Siber Güç Türkiye” etkinliğinde, siber güvenlik ve yapay zeka alanında çözümler sunan girişimciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Dijital savunma hattı ve yapay zeka savaşları başlıklı oturumlarda ise bu alanlarla ilgili fırsatlar ve tehditler ele alınacak.



MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi: Özkaynağı zayıf olana ek vergi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada, ''Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ'lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz" denildi.




#MÜSİAD
#yapay zeka
#siber güvenlik
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