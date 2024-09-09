MÜSİAD’dan yapay zekâ hamlesi: ‘Siber Güç Türkiye Zirvesi’ toplanıyor

Yapay zekanın fırsatlar kadar, devletler için de büyük tehditler oluşturduğunun vurgulandığı 28 Mayıs 2024 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararının üzerine, son olarak 7 Eylül tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)” başlıklı genelge yayımlandı.
Hemen ardından da 8 Eylül’de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)’nın detaylarını web sitesinden duyurdu. Stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlendi.
MÜSİAD’ın 6 Kasım’da düzenleyeceği “Siber Güç Türkiye” etkinliğinde, siber güvenlik ve yapay zeka alanında çözümler sunan girişimciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Dijital savunma hattı ve yapay zeka savaşları başlıklı oturumlarda ise bu alanlarla ilgili fırsatlar ve tehditler ele alınacak.