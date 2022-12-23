Ekonomi Özelleştirme sürecindeki dört taşınmaza ilişkin itirazlar karara bağlandı
EMLAK

Özelleştirme sürecindeki dört taşınmaza ilişkin itirazlar karara bağlandı

Bazı taşınmazların özelleştirme sürecine yönelik itirazlar karara bağlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
Özelleştirme sürecindeki dört taşınmaza ilişkin itirazlar karara bağlandı
Foto/arşiv

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, hissesi özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi'ndeki taşınmazın imar planlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, imar plan notlarına ilişkin itirazlar kabul edildi. Bu kapsamda söz konusu taşınmaza ticaret-konut alanı ve resmi kurum alanı kullanım kararları getirilmesine yönelik planlara onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların ticaret-turizm-konut, günübirlik tesis, belediye hizmet alanı, cami, park, trafo ve yol olarak kullanımına ilişkin hazırlanan imar planlarına yönelik itirazlar reddedildi.

Maliye Hazinesinin mülkiyetinde bulunan İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'ndeki taşınmazın gelişme konut alanı, belediye hizmet alanı, park ve yol olarak kullanımı amacıyla hazırlanan imar planı değişikliklerine yapılan itirazların reddi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Adana'nın Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 140 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Sedat Kılıç'a satılmasına karar verildi.

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