Pladis Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nde üst düzey atamalar: Özgür Kölükfakı kimdir?

Pladis, Türkiye ve Orta Asya’da üst düzey atamalar gerçekleşeceğini bildirdi.





Pladis TREECA (Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya) Bölgesi Başkanı ve Ülker CEO’su Mete Buyurgan 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla pladis organizasyonunda doğrudan Global CEO’a Salmin Amin’e raporlayacağı uluslararası stratejik bir pozisyona getirilecek.





Buyurgan, 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar mevcut görevlerine aynen devam edecek.

Özgür Kölükfakı, pladis’e 9 Eylül 2024 itibarıyla gelecekteki pladis Türkiye - Orta Asya Başkanı ve Ülker CEO’su olarak katılacak.





2025 yılının ikinci çeyreği itibariyle bu görevleri üstlenecek.





Kölükfakı aynı zamanda, pladis İcra Komitesi üyesi ve Ülker Yönetim Kurulu üyesi olarak da yer alacak.





Özgür Kölükfakı doğrudan Global CEO Salman Amin’e raporlayacak. 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar devam edecek geçiş sürecinde Ülker CEO’su Mete Buyurgan Kölükfakı’ya destek verecek.





Özgür Kölükfakı kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kölükfakı, 1998 yılında Marka Müdürü olarak katıldığı Unilever bünyesinde farklı coğrafya ve kategorilerde 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yaptı.





2012-2015 arası Rusya Unilever’de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Kölükfakı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında ise Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.



