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Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak, Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Haber Merkezi AA
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı: 12 bin personel alınacak
GÜNDEM
ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı: 12 bin personel alınacak

BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını da belirtti. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz
EKONOMİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz
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