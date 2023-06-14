Samsung'dan esnek çalışma hamlesi: Her ay bir Cuma günü izin yaptıracak

Şirketin aldığı karara göre, haftada 40 saatten fazla çalışılması koşuluyla her ay bir Cuma günü tatil edilecek.





Şirket sözcüsü Çarşamba günü telefonla Bloomberg'e yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren, fabrika dışı, tam zamanlı personelin maaş çeklerini aldıkları dönemde izin alabileceklerini söyledi.





Samsung'un hamlesi, yerel rakibi SK Hynix Inc.'in geçen yıl benzer bir esnek çalışma uygulamasına geçmesinin ardından geldi. Aralarında popüler sosyal platform Kakao Corp.'un da bulunduğu diğer Güney Koreli teknoloji firmaları da pandeminin ardından daha esnek çalışma düzenlemeleri getirmişti.





Samsung ve diğer şirketlerden gelen düzenlemeler özellikle iş-yaşam dengesine değer veren genç yetenekleri elde tutmayı amaçlıyor. Zira, Samsung'un 2022 şirket raporuna göre, Y ve Z kuşağı küresel olarak şirketin işgücünün yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.





Güney Kore'nin diğer ülkelere nazaran nispeten daha muhafazakar bir çalışma kültürünün olduğu biliniyor. Güney Kore, 2021'de OECD üyeleri arasındaki ortalamadan yaklaşık 200 saat daha fazla çalışarak dünyanın en çok çalışan ülkeleri arasında yer almıştı.















