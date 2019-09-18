Ekonomi Selçuk Bayraktar Paraşüt çıkmayınca bu iş bitti dedim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar: Paraşüt çıkmayınca ‘bu iş bitti’ dedim

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İsmail Halis ve Mete Yarar’ın hazırladığı Güvenli Bölge programında gzt.com’un takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gelen bir soru üzerine en korkutucu İHA denemesini anlatan Bayraktar, "Paraşütün çıkmadığını hissettik ve şoke olduk. 'Bu iş bitti' demiştim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar GZT'nin sorularını yanıtladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar GZT'nin sorularını yanıtladı.

Baykar Teknik Müdürü GZT'nin sevilen interaktif programı Güvenli Bölge'nin TeknoFest'te gerçekleştirilen canlı yayınına katıldı. İsmail Halis ve Mete Yarar’ın hazırladığı Güvenli Bölge programında gzt.com’un takipçilerinin de sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar gelen bir soru üzerine en korkutucu İHA denemesini anlattı.

Bayraktar "2007 yılında Malatya'da yıllarca çalışarak mini bir İHA yapmıştık. İlk denemesi ve teslimatı yapılacağı zaman -ki ilk defa milli bir uçak TSK envanterine girecek- tam otomatik ve paraşüt inişi yapılacaktı. İki buçuk saniyelik paraşüt açılmasını aylar gibi uzun hissediyoruz. Demo teslim heyeti önünde uçuş yaptık ve inişe geçtiğimizde paraşüt uçuşu esnasında paraşütün çıkmadığını hissettik ve şoke olduk. 'Bu iş bitti' demiştim. O an hem sevinci hem de üzüntüyü aynı anda yaşamıştım." dedi.

GENÇLERE TAVSİYE

Bayraktar "Gençlere şunu söylemek istiyorum; hayatta bunların hepsi var. Bunun da doğası böyle. Asla yılmayacaksınız! Burada uçağınız düşebilir, hasar alabilir, ne olursa olsun yılmayacaksınız. Zaten yolunuzdan dönmemek önemli, varacağınız yer değil" diyerek gençlere seslendi.
Bu iş bitti demiştim!

'Bu iş bitti' demiştim!

Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
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