Sigortanın yeni rotası orta koridor

İstanbul dün Remed Global tarafından düzenlenen İpek Yolu Sigorta Forumu’na sahne oldu. Aralarında akademisyenler ve sektör profesyonellerinin de bulunduğu 20’den fazla ülkeden katılımcıyı ağırlayan organizasyonda; İpek Yolu coğrafyasındaki yatırım imkanları değerlendirilirken, dünya genelinde artan belirsizliklere karşı atılacak ortak adımlar masaya yatırıldı.





21. YÜZYILDA BÖYLE BİR SAVAŞI KİMSE HAYAL EDEMEZDİ

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, hayatı derinden etkileyen sarsıcı bir savaşla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Mevcut jeopolitik tabloya dikkat çeken Gülen, “21. yüzyılın ortasında böyle bir şey olur mu deseydiniz, herhalde kimse bunu hayal edemezdi" dedi.





HÜRMÜZ’ÜN KAPANMASI 8 MİLYAR İNSANI ETKİLEDİ

Gülen, lojistik hatlarındaki kırılganlığa değinerek, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerinin yerel değil küresel olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın 8 milyar insanı doğrudan etkilediğini dile getiren Gülen, özellikle enerji ve gübre temininin hayati önemine işaret etti. Risklerin kökten değiştiği bir döneme girildiğini ifade eden Gülen, "Sigortacılığın önemi önümüzdeki dönemde giderek artacaktır. Bunların başında teknoloji geliyor. Bunun yanında yeni iş modelleri, müşteri davranışlarındaki değişimler ve ortaya çıkan yeni risklere karşı alınacak önlemler de büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.





BÖLGESEL FİNANS VE LOJİSTİK MERKEZİYİZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin ise son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin, alternatif ticaret yollarının ve bölgesel entegrasyon mekanizmalarının stratejik değerini artırdığını aktardı. Orta Koridor'un, Çin'den başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan hattıyla lojistik bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizen Çetin, "Her anlamda etkin bir alternatif sunan Orta Koridor; transit ticaretin güvenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Türkiye’nin bu koridordaki merkezi konumu, ülkemizi yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölgesel bir ticaret, finans ve lojistik merkezi haline getirmektedir" diye konuştu.





TİCARETİN EMNİYET SUPABI SİGORTA

Sigorta sektörünün, ticaretin sürdürülebilirliği noktasında "emniyet supabı" görevi gördüğünü kaydeden Çetin, sektörün Orta Koridor üzerindeki taşımaların risklerini güvence altına alarak kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Kuzey ve Güney koridorlarının da küresel ticaretteki yerini koruduğunu dile getiren Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: "Kuzey Koridor, Rusya ve Orta Asya üzerinden Avrupa’ya erişim sağlarken; Güney Koridor, enerji ve ticaret akışının Hazar ve Orta Doğu üzerinden yönetilmesine olanak tanımaktadır. Ancak Orta Koridor'un sunduğu hız, maliyet etkinliği ve yüksek risk yönetimi kapasitesi, onu bölgesel kalkınma ve iş birlikleri açısından çok daha stratejik ve ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır."



