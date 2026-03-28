SPK'dan Borsa İstanbul kararı: Açığa satış yasağı 10 Nisan'a kadar uzatıldı

22:16 28/03/2026, Cumartesi
G: 28/03/2026, Cumartesi
Fotoğraf: Arşiv
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağına ilişkin tedbirlerin 10 Nisan seans sonuna kadar uzatılmasına karar verdi. SPK, ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulamaların da aynı tarihe kadar devam edeceğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 10 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.


YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

