Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market 400üncü şubesini açtı
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Tarım Kredi Kooperatif Market 400'üncü şubesini açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin 400. şubesi Giresun'un Keşap ilçesinde hizmet vermeye başladı. Son dört yılda fiyatlardaki aşırı derecedeki artış nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, geçen yılı 162 mağaza ile kapattıklarını, bu sene ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Tarım Kredi Kooperatif Market 400üncü şubesini açtı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin 400. şubesi Giresun'da açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılışta yaptığı konuşmada, 400'üncü mağazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kooperatifin bir çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Poyraz, şunları söyledi:

"17 bölge birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor."

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığının gelişimine paralel olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin özellikle son dönemlerde bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bu manada Türk çiftçisini desteklerken onların daha iyi koşullarda ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak son 3 yılda marketçilik sektöründe de yerini aldı." dedi.

Son dört yılda fiyatlardaki aşırı derecedeki artış nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Yıldırım, geçen yılı 162 mağaza ile kapattıklarını, bu sene ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını aktardı.

Yıldırım, gelecek 5 yılda stratejilerinin hazır olduğunu vurgulayarak, Tarım Kredi Kooperatif Marketini dünya standartlarına uygun hale getirip topluma ve çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Açılışa Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Keşap Kaymakamı Çetin Kılınç, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürleri, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı.

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