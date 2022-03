Tarımsal sulamaya milli dijital sistem

Tarımsal sulamada her sene milyarlarca metreküp suyu on binlerce hektar alana akıtacak olan yerli ve milli dijital sulama sistemine ilk adım Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen SuET projesiyle atıldı. İklim değişiyor, kuraklık her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor. Türkiye’de su kaynaklarının yaklaşık yüzde 77’si tarımda sulama amacıyla kullanılıyor. Her ne kadar buğday, arpa, ayçiçeği ve sorgum gibi bazı bitkiler sulama olmadan yağışa dayalı veya çok az sulama ile yetiştirilebilse de, çoğu zaman sulama olmadan elde edilen verim bu bitkilerde bile ekonomik sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Sulama, yağışların bitki su ihtiyacını karşılamadığı bölgelerde bitkisel üretim için mecburi bir tarımsal uygulama olarak yapılıyor.

VERİMLİLİĞE REHBERLİK

Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama yönetimi ve bitki su tüketimi sistemi TAGEM SuET’i oluşturdu. Sistem, TAGEM ve üniversite iş birliği ile geliştirildi. Çalışma kapsamında ‘Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri Rehberi dijital ortama aktarıldı. Yerli ve milli dijital sulama sisteminin ilk adımı sayılan TAGEM SuET, suyun değerini bilerek tüm Türkiye’nin tarımsal su verimliliğine rehberlik edecek.

30 YILLIK VERİLERDEN YARARLANILACAK

TAGEM SuET Türkiye genelinde bulunan toplam 259 istasyonun 30 yıllık meteorolojik verilerini (günlük) kullanıma sunuyor. TAGEM SuET veri tabanında tüm bölgelerde yetiştirilen bitkiler için sulamaya ve sulama yöntemlerine dair verilerle, genel fiziksel toprak verileri yer alıyor.

Tarlaya göre hesaplanıyor

SuET kullanıcıya, kişisel hesabında kayıt edilmek üzere, kendi meteorolojik verisi ve kendi bitki verileri ile hesaplama yapma olanağı da tanıyor. SuET bitki, toprak ve sulama sistemi veri tabanı, kullanıcının kişiselleştirilmiş hesabına özel olarak güncelleme imkanı sunuyor. Ayrıca eksik ya da fazla sulamaya ilişkin uyarıda da bulunuyor.

100 bin hektarlık tasarruf imkanı

SuET verileri kullanımlarıyla tarımda su kullanım etkinliği artıyor. Türkiye’de su kullanım randımanında sağlanacak yüzde 2,5 iyileşme ile her yıl 1 milyar metreküp su israfı önlenecek. Tasarruf edilen bu su kaynağı ile ek yatırım olmadan her yıl en az 100 bin hektar ek alanda sulu tarım yapılabilecek.