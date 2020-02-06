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Tavuk dönerde ucuz ürüne dikkat: Şüphe ile yaklaşın

Tavuk dönerde ucuz ürüne dikkat: Şüphe ile yaklaşın

İzmir'de merdiven altı tavuk döner imalathanelerine yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaşıldı. Sağlıklı gıdanın hijyenik koşullarda saklanması gerektiğine dikkat çeken gıda mühendisi Prof. Dr. Nazan Turhan, halkı ucuz ürüne şüpheli yaklaşmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlara ucuza satılan tavuk döner konusunda uyarı yapıldı.
Vatandaşlara ucuza satılan tavuk döner konusunda uyarı yapıldı.

Çeşitli markalardan tedarik edilen tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getiren ruhsatsız işletmeler, halk sağlığını tehdit ediyor. Tavuk ve et gibi riskli gıdalarda tedarik kadar saklama koşullarının da önemli olduğunu anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, hammaddenin satın alınan tedarikçiden işletmeye gelene kadar soğuk zincirle muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek işleme ve depolama süreçlerinin yönetmeliklere uygun olması gerektiğini ifade etti.

Dondurulmamış ürünlerin işlenene kadar belli sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Turhan, tavuk ve kırmızı et ile deniz ürünlerinin riskli gruplar olduğuna dikkat çekerek "Tavuk ve kırmızı et, gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilecek ürünlerdir. Bu ürünler işlenirken taze sebze meyveyle kıyaslandığında çok daha dikkatli ve kontrollü olunması gerekir. Gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında çiğ tavuk ve ete sıklıkla rastlıyoruz" diye konuştu.

Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
FOTOĞRAF 12
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Halk sağlığının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesinin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı. Depo görünümünde imalathaneye ani baskın yapan ekipler, dükkan içerisinde kaçak tavuk döner imalatı gerçekleştiğini gördü. Üretim faaliyetine anında müdahale eden ekipler, gördükleri görüntü karşısında şoke oldu.
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Korku filmi gibi imalathane <br> <br> Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.
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3 ton et imha edildi <br> <br> Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Gıda terörüne karşı yaptırımlar arttırılmalı <br> <br> Çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, suçlulara yaptırımların ve cezaların arttırılması için çağrı yaptı. Kılıç, “Ekiplerimiz, gece gündüz demeden insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale etmeye devam ediyor. Buca’da şimdiye kadar çok fazla sözde işletmeye anında müdahale ettik. Biz ceza kessek de görülüyor ki yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Çünkü burada bu sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” diye konuştu.
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Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
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Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışını Buca Belediyesi de mercek altına aldı, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı ve 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu. Yaptırımların artırılması için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.


"En iyi hammadde de olsa, ortam hijyenik değilse güvenli değildir"

Ürünü işlerken hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Turhan, aksi taktirde ısı işlemi uygulansa dahi riskli bölgelerin kalabileceğini belirtti.

Sıcaklığın artırılması ile renkte kararma ve besin değerinde azalma gibi risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turhan şöyle konuştu:

"Bir işletme, hiçbir hijyen kuralına uymuyorsa, hammadde sağlıklı olsa dahi bulaşıp tüm ürünlere ulaşır. Hammadde riske girer. Siz ne kadar iyi bir hammadde getirirseniz getirin, hijyenik bir ortam sağlanmazsa tüketiciye güvenli şekilde ulaştıramazsınız. Tavuk şu anda çok popüler. Ama yürüyen, zıplayan ya da en iyi tavuğun dahi kötü bir işletmede sağlıklı bir ürün olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Hamileler, yaşlılar, çocuklar ve immun sistemi zayıflamış kişiler riskli gruptadır. Sağlıklı insanlarla bu kişilerin vücutlarının gösterdiği tepki çok farklı olabilir. Bağışıklık sistemi zayıfsa kişi gıda kaynaklı zehirlemeden en olumsuz şekilde etkilenir. Ufak bir zehirlenme felç ya da menenjite neden olabilir. Bir ürünün sağlıklı olup olmadığını gözle bakarak ya da koklayarak anlamak çok zordur. Etin içi biraz pembe ise az pişmiştir. Biraz daha pişirerek riski azaltabilirsiniz, ama tamamen sağlıklı olduğunu tüketicinin anlaması çok zordur. Bir ürünün belli bir maliyeti vardır. Benim önerim tüketiciler güvendikleri yerleri ve emin oldukları işletmeleri tercih etsinler. Çok ucuz olan ürüne şüpheli yaklaşsınlar."

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2-3 TL'ye tavuk döner

İzmir'de babadan oğula döner ustalığı işi yapan Mustafa Çakır da eti satın alırken hep güvendikleri işletmelerden alışveriş yaptıklarını belirterek "Temizliğe dikkat ediyoruz. Vatandaşlar da güvendikleri yerden alsınlar. Kesinlikle ucuzu seçmesinler. Belli bir fiyat var. Onun altına düşüyorsa, altında bir şey aramak lazım. Biz 60 gram tavuk döneri 6, et döneri ise 12 TL'ye veriyoruz. Ancak 2 ya da 3 TL'ye tavuk döner satan yerler var. Para kazanmak için ya az koyması ya kalitesiz ürün kullanması lazım. Bunları yapmıyorsa bir gün batar. Bizim belirlediğimiz fiyatlar sınırdır. Bunun altında olursa mekanın giderlerini kurtarmaz" diye konuştu.

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