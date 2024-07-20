TCMB'den yeni kararlar: Sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.
YUVAM HESAPLARINA DÜZENLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti. TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.
Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.