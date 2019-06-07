Ekonomi Telefonunu satmak zorunda kalan işçiye erken ödeme
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İŞ DÜNYASI

Telefonunu satmak zorunda kalan işçiye erken ödeme

Telefonunu satmak zorunda kalan işçiye erken ödeme

Bir işveren, işten çıkan işçisinin borcunu ödemek için telefonunu sattığını arabuluculuk görüşmelerinde öğrenmesi üzerine, 3 ay sonra verilmesi kararlaştırılan işçinin alacağının tamamını bir gün sonra ödedi.

Haber Merkezi AA
İşveren işçinin tüm alacaklarını erkenden ödedi.
İşveren işçinin tüm alacaklarını erkenden ödedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen ve 1 Ocak 2018'de uygulamaya konan arabuluculukla işçiler alacaklarına kısa sürede kavuşuyor, işverenin sorunu da barışçıl ortamda çözülüyor. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında örnek anlaşmalar da yaşanıyor.

Bu kapsamda, işten çıkan bir işçi, arabuluculuk görüşmelerinin ikinci oturumuna geç kaldı. Görüşmeleri yöneten arabulucunun, işçiye geç kalacağını neden bildirmediğini sordu. Bunun üzerine işçi, bankaya olan borcunu ödeyemediği için zor durumda olduğunu belirtti. Bankanın borcunu ödemediği takdirde evine icra göndereceğini bildirdiğini aktaran işçi, cep telefonunu satarak borcunu ödediğini, bu nedenle haber veremediğini söyledi.

Yaşananlara şahit olan işveren ise 3 ay sonra ödemeyi kararlaştırdığı işçinin alacaklarını daha önce ödemeyi taahhüt etti. İşçinin tüm alacaklarının bir gün sonra ödenmesiyle yaşanan mağduriyet çözüme kavuşturuldu.

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