TİM Başkanı Gülle: İstanbul'u küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz

85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısının tek temsilcisi konumunda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla bu yıl 4. kez düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ING Türkiye, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları destekleriyle “Tasarım Ötesi” ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında 100’den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Design Week Turkey tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki yıl İstanbul'u bir küresel tasarım merkezi yapmayı planladıklarını belirterek, " Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz.Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz “dedi.

Sosyal hayattan, üretime ve ihracata kadar hayatımızın her alanında, küresel trendler ile beraber gelen bir dönüşüm içerisinde yaşadığımızı belirten İsmail Gülle, “Standartlara saplanıp kalmak, dün yapılanı bugün de devam ettirmek, var olan yöntemlerle geleceği planlamak artık başarı için yeterli değil. Dinamizmi özümsemiş, her türlü teknolojik gelişmeye hâkim, dünyanın ne yöne gittiğini dikkatle izleyen bireylerin ve kurumların devrindeyiz. Bilhassa, Dördüncü sanayi devriminin sacayaklarını oluşturan dijital ve teknolojik dönüşüm, milenyum jenerasyonunun toplumsal entegrasyonu ile, birçok olguyu temelinden sarsarak yeniden yapılandırdı. Bu durumun en önemli sonuçlarını, ekonomi ve ticaret hayatında görüyoruz. En kullanışlı, en kaliteli ürünü yapmak artık tek başına sizi rekabetçi yapmıyor. Hızlı olabilmek, estetik ürünler ortaya koyabilmek, müşteri taleplerine uygun üretim yapabilmek rekabette ayakta kalabilmek için olmazsa olmaz durumda. Bu konu, sadece imalat sanayisinin değil birbirini tamamlayan tüm sektörlerimizin meselesi” dedi.

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Design Week Turkey’in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor

Bu anlayışla, oyun tasarımından, tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, endüstri ürünlerine, restoran tasarımından şehir tasarımı ve tarihi miraslara kadar pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program hazırladıklarını söyleyen İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Tasarım, birçok yönü ile yaşamımızın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden başında geliyor. Tasarımın maddeye bir tarz, bir sebep, bir ruh kattığını söylemek, gelecek kattığını söylemek, herhalde yanlış olmaz. Bu sebeple, Design Week Turkey’i, ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması adına son derece önemli görüyoruz. Design Week Turkey ile başarı örneklerini arttırarak yeni tasarımcılarımızı harekete geçirmek istiyoruz. Tasarımcıların hepimizin içindeki yaratma ve keşfetme isteğini ortaya çıkaran kâşifler olduğuna inanıyoruz. Tüm yaratıcı fikirleri destekleyerek, tasarımcı zihinler için gerekli ekosistemi,tüm yurda yaymak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yeni fikirlere ihtiyacımız var. Her yeni fikirle, geleceğe doğru bir adım daha atıyoruz. Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul’umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok iyi bir motivasyon kaynağı. Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Geçen yıl, 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey’in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşacağını öngörüyoruz.”

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Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 8. kez sahiplerini bulacak

Etkinliğe; Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından Niels van Roij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu CEO’su Ralph Wiegmann, Social Designs’ın kurucusu Daan Rosegarde, Design For All kurucusu Ron Nabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.

Rosanna Orlandi’nin Suçlu Plastik Değildir” temalı sergisiyle “Sürdürülebilir yaşam” ve “Sıfır Atık” gibi konulara dikkat çekilirken, Dokumanın Çağdaş Yüzü sergisiyle Türkiye’de üretim kültürünün mihenk taşı olan dokumanın hikayesi anlatılacak. CollectThings sergisiyle de mimariden, günlük hayattan ve doğadan ilham alarak hazırlanan el yapımı mücevherler sunulacak.

Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medical Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımlar da ödüllendirilecek. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8. kez sahiplerini bulacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak.