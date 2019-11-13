​Titanic Otelleri Turquality Marka Destek Programına dahil olarak global marka değerine değer katıyor

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2004 yılından bugüne başarıyla uygulanan dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamındaki marka programına kabul edilen TITANIC OTELLERİ , dünya standartlarında hizmet kalitesi ve gerçekleştirdiği yatırımlar ile marka değerini gün geçtikçe arttırıyor.

Marka destek programına dahil olarak global marka değerine değer katan, %100 Türk sermayeli olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında hizmet veren tek Türk otel zinciri olan TITANIC OTELLERİ yatırımlarını arttırarak Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya ve işletmeleri ile önemli bir istihdam yaratmaya devam edecek.