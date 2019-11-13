Ekonomi Titanic Otelleri Turquality Marka Destek Programına dahil olarak global marka değerine değer katıyor
İŞ DÜNYASI

​Titanic Otelleri Turquality Marka Destek Programına dahil olarak global marka değerine değer katıyor

Titanic Otelleri Turquality Marka Destek Programına dahil olarak global marka değerine değer katıyor

Titanic Otelleri, global Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk otel zincirleri arasındaki yerini aldı. Türkiye’de doğan ve dünya çapında önemli bir marka olma yolunda ciddi adımlar atan TITANIC OTELLERİ bünyesinde Türkiye ve Almanya’da toplam 13 otel bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Titanic Otelleri marka değerini gün geçtikçe arttırıyor.
Titanic Otelleri marka değerini gün geçtikçe arttırıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2004 yılından bugüne başarıyla uygulanan dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamındaki marka programına kabul edilen TITANIC OTELLERİ , dünya standartlarında hizmet kalitesi ve gerçekleştirdiği yatırımlar ile marka değerini gün geçtikçe arttırıyor.

Marka destek programına dahil olarak global marka değerine değer katan, %100 Türk sermayeli olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında hizmet veren tek Türk otel zinciri olan TITANIC OTELLERİ yatırımlarını arttırarak Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya ve işletmeleri ile önemli bir istihdam yaratmaya devam edecek.

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