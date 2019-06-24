Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi TMSF, Yaşarbankın borcunu tahsil etti
İŞ DÜNYASI

TMSF, Yaşarbank'ın borcunu tahsil etti

BDDK tarafından TMSF'ye devredilen Yaşarbank'ın borcu tahsil edildi. TMSF'den yapılan açıklamada, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilafların bugün giderilerek uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aralık 1999 tarihinde fona devredilen Yaşarbank hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fondan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık 1999 tarihinde BDDK tarafından TMSF'ye devredilen Yaşarbank'ın borcu tahsil edildi.

"GRUBUN TMSF'YE OLAN BORCU ÖDENMİŞTİR"

Açıklamada "TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsilat sağlanmış, grubun TMSF'ye olan borcu ödenmiştir" denildi.

  • Açıklamada, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilafların bugün giderilerek uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

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