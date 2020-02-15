Ekonomi Trabzonspor piyasa değeri ilk defa 1 milyar TLyi aştı
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Trabzonspor'un piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL'yi aştı

Trabzonspor piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL'yi aştı

Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.

10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.

Analistler, Trabzonspor'un yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.

  • Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.

En iyi hisse performansına sahip

Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.

Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 31 Ocak 2020, 14 Şubat 2020 kapanış fiyatı değişimi ve 14 Şubat 2020 itibarıyla piyasa değerleri şöyle:

Şirket 31 Ocak 2020 kapanış fiyatı 14 Şubat 2020 kapanış fiyatı 31 Ocak 2020 sonuna göre fark Piyasa Değeri (TL)
Galatasaray 2,34 2,88 23,08 1.555.200.000
Beşiktaş 2,56 2,88 12,50 691.200.000
Fenerbahçe 17,13 17,48 2,04 1.730.170.400
Trabzonspor 2,72 4,66 71,32 1.398.000.000

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