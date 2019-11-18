Ekonomi Trakyada umutlandıran keşif Hidrokarbon kaynaklarına ulaşıldı
İŞ DÜNYASI

Trakya'da umutlandıran keşif: Hidrokarbon kaynaklarına ulaşıldı

Son üç yıldır Trakya'da yapılan keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını dile getiren Norveçli enerji şirketi Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, Trakya Havzası'nda bulundu tahmin edilen 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandıklarını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ediliyor.
Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ediliyor.

Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, açıklamasında, şirket olarak yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını anımsatan Piche, "Eylül 2018'de Ankara'da Türkiye ofisimizi açtık. 90'ların sonundan bu yana Türkiye'deyiz. Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor. Şu anda Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

HİDROKARBON KAYNAKLARINA ULAŞTIK

Piche, bölgede yaptıkları keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını ancak potansiyel ticarete uygunluk ve kapsam hakkında belirsizliklerin bulunduğunu söyledi.

Keşif programının sona ermesiyle iki şirketin kuyularda gerçekleştirdikleri sondaj ve testlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını aktaran Piche, ileride atılacak adımlara bu doğrultuda karar vereceklerini kaydetti.

  • Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti.

286 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZA ODAKLANDIK

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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