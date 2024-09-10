Ekonomi

TÜİK verileri açıkladı: Türkiye'de işsizlik oranı belli oldu

TÜİK, Temmuz 2024 işgücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı, önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine düştü.

Halil Akkoç
10:05 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:18 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Temmuz ayı işsizlik oranları belli oldu.
Temmuz ayı işsizlik oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024 işgücü verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,4

İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25,0 olarak tahmin edildi.

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