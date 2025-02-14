Türk sera yatırımcıları ile üreticiler buluşuyor

Sera, konstrüksiyon, donanım ve ekipmanlarıyla tarım sektöründe çevreye duyarlı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Sera Yatırım Günleri'nde sektörün üretici ve yatırıcıları buluşacağını ve ihracatta küresel pazara açılacaklarını duyurdu.





Merkezi Antalya'da olan Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Sera Yatırım Günleri, 19-20 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşecek. Sektör yetkililerini ve profesyonellerini Sera Yatırım Günleri'ne davet eden SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, "Derneğimiz, 2011 yılında kurulmuş ve Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üretimi ve ihracatı yapan sektörel sivil toplum kuruluşudur. 72 üyesi olan derneğimiz, tüm üyeleriyle, 19-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Afyon'da Türk Sera Yatırımcıları ile birlikte olmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu.

Paneller düzenlenecek

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonun 96 firma 471 katılımcı ile gerçekleştiğini hatırlatan Salih Uslu, "2 gün boyunca 600'e yakın ziyaretçi, organizasyonumuza dahil olmuştur. Bu yıl daha fazla katılımcı bekliyoruz. Organizasyonda, Yatırımcı Gözüyle Seracılık Sektörü Paneli de düzenleyeceğiz. Panel Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım gerçekleştirecek. Panelist isimler ise Alarko Holding Genel Müdür Yardımcısı Özer Ayhan, Despak Tarım İşletme Sahibi Durali Doğan, OGITA Organik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kozan, Topraksız Tarım Danışmanı Dr. Murat Çiçekli olacak.

Sektörün dinamikleri masaya yatırılacak

Organizasyon hakkında detaylı bilgi veren Ufuk Salih Uslu, "İkinci günkü programda ise Kamu ve Özel Sektör Gözüyle Sera Yatırım Değerlendirmeleri Panelini gerçekleştireceğiz. Moderatörlüğünü SERKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk'ün üstlendiği panelde, Tarım ve Orman Bakanlığı -Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Kozanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, Sera-Bir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Girdap, Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat panelist isimler olacak" diye konuştu.





Sektör temcilcileri ve yatırımcıları katılacak

Programa beklenen katılımcıları belirten uslu, şöyle konuştu: "Yatırım buluşmaları organizasyonumuza, derneğimizin üyelerinin yanısıra, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği(SERA-BİR) Üyeleri, Türk Sera Yatırımcıları veİşletmeleri, Danışmanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım Bölgeleri (OTB) Yetkilileri, Banka Yöneticileri, Kurumsal Sebze ve Meyve İhracatçıları ve ziyaretçiler katılacaktır.





İhracata büyük katkı

Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2011 yılında kurulan SERKONDER, sera konstrüksiyon, donanım ve ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren sektörel bir sivil toplum kuruluşu olarak, sektöre değer katmaya devam ediyor. Türkiye’nin büyüyen tarım sektörünün önemli bir parçası olan derneğimiz, bu alandaki yenilikçi çözümler ve iş birlikleriyle dikkat çekmektedir. SERKONDER kurulduğu günden bugüne, 72 üyesi ile sera konstrüksiyonları ve tarım donanım ekipmanları üretimi ile sektöre önemli katkılarda bulunmuştur. Yenilikçi tasarımlar ve kaliteli üretim anlayışıyla, sera yapıları ve tarım ekipmanlarının üretimi, yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışına da ihraç edilmektedir. Hem yerli hem de uluslararası pazarda sağladığımız güçlü iş bağlantıları, tarım sektörüne katma değer sağlamak adına önemli bir adım olmuştur."

İhracatla küresel pazara açılıyoruz

"Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, Türk tarım sektörünün global pazarda daha fazla yer edinmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam etmekteyiz. SERKONDER üyeleri ürettiği modern sera sistemleri ve donanım ekipmanları, yüksek kalite standartlarıyla yurt dışına ihraç edilmekte ve Türkiye’nin tarım sektörünün prestijini artırmaktadır."





Eğitim ve istihdam alanındaki katkılarımız