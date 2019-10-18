Turkcell’den Türkiye’ye 50 milyar TL’lik yatırım

Kurulduğu günden bu yana 25 yıldır Türkiye’nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı.

Turkcell’in 25. yıl resepsiyonuna katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan çeyrek asır önce kurulan Turkcell’in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün yaptığımız her işte, attığımız her adımda yolumuz bilgiye çıkıyor, bilişime çıkıyor. Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hız o kadar yüksek ki; insanlık adeta bir bilgi taarruzuyla karşı karşıya. Bu yeni düzene ayak uydurmanın yolu ise bilgi toplumuna dönüşmekten geçiyor. Bu hedef doğrultusunda çok önemli gelişmeler kat ettik ve bu gelişmeler sonucunda telekomünikasyon sektörü, kendi içinden küresel markalar çıkarır hale geldi. Bu markalardan birisi de Turkcell.”

Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, bu sayede Türkiye’nin internet ve mobil iletişim alanında çok önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Turhan sözlerini “Bu süreçte bugün bizleri bir araya getiren Turkcell’in de çok önemli katkıları oldu. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Sadece ülkemize değil dünyanın dört bir köşesine hizmet sunan Turkcell’in 25’inci yılını kutluyorum” şeklinde bitirdi.

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“25 Yıllık genç çınar”

Resepsiyonda söz alan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 25 yıl önce adeta bir fidan olarak dikilen Turkcell’in bugün 25 yaşında genç bir çınar ağacına dönüştüğünü belirterek şöyle konuştu: “Bu çınar ağacı gelecek yüzyıllarda da ülkemize, insanımıza ve tüm dünyaya hizmet etmeye devam edecek. 2014 yılında şirketimizin 20’nci kuruluş yıldönümüne teşrif eden Cumhurbaşkanımız bugün de aramızda olacaktı ancak ülke gündemi yoğunluğu nedeniyle gelemedi. Ama gönüllerinin burada olduğunu biliyorum. Gönlündeki duygularından dolayı, ülkemiz için verdiği mücadeleden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

“Ortak altyapı memleket meselesi”

Turkcell’in yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkemizin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça, “Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde koyduğu, her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla ve merakla bekliyoruz” dedi.

Akça kesintisiz ve kaliteli haberleşmenin bir unsuru olan haberleşme altyapılarının kurulması ve korunması noktasında kamu kurumlarının azami özen göstermeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda.”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son 3 yıldır her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor. Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimizin daha çok gelir etmesi ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alması sağlanmış olacaktır.”

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“Turkcell Vakfı Türkiye’nin bir ihtiyacı”

Turkcell Vakfı ilgili bilgilerden veren Ahmet Akça, “Turkcell’in kuruluşunda bu yana gündeminde olan Turkcell Vakfı’nı kurmak bize nasip oldu. Turkcell Vakfı gerçekten Türkiye’nin bir ihtiyacı. Vakfımızın direkt olarak insanımıza dokunan, ülkenin geleceğine hizmet eden yatırımlar yapacak imkanları bulunuyor. En büyük amacımız Türkiye’nin teknolojide tüketen bir ülke konumundan üreten bir ülke konumuna ulaşması için; teknolojinin ve bilimin ülkemizde gelişmesini ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını desteklemek ve bunun için gerekli olan bilim insanlarının ve vasıflı işgücünün yetiştirilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

25. yıl resepsiyonunda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Çeyrek asırdır Turkcell olarak ülkemize ve insanımıza değer katmak için aralıksız çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzde hep ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olduk. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun lokomotif şirketi olarak teknolojide birçok ilki ülkemizin hizmetine biz sunduk. İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bugün alanımızda küresel bir güce ulaşmamıza vesile olan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şüphesiz bugün geldiğimiz noktadaki başarımızı onların bize sağladığı motivasyona borçluyuz. 25 yıldır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”