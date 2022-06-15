Ekonomi Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği ülkelere ihracat yapıyor
İŞ DÜNYASI

Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği ülkelere ihracat yapıyor

Cumhuriyet tarihinin ilk izinleriyle kurulan enzim üretim tesisi Türkiye’nin bu alanda güçlenmesine destek veriyor. Tesisteki üretimle hem Türkiye’nin ihtiyacı karşılanıyor hem de ihracat yapılıyor. Yakın dönemde Türkiye’nin yıllık 150 milyon dolarlık enzim ithalatının tamamen karşılanacağı planlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği ülkelere ihracat yapıyor
Türkiye’nin yıllık 150 milyon dolarlık enzim ithalatının tamamen karşılanacağı planlanıyor.

İki yıl önce Türkiye’nin ilk enzim fabrikası olarak Tuzla OSB’de faaliyetlerine başlayan tesis, yıllık 150 milyon dolar ithal edilen enzimde yerlileşmeye kapı açtı. Cumhuriyet tarihinin ilk izinleriyle kurulan LIVZYM Biyoteknoloji üretim tesisinde, hem ülke ihtiyacı karşılanıyor hem de ihracat yapılıyor.

LIVZYM Biyoteknoloji’nin kurucusu Serdar Uysal, dünyada bu alanda çok az üretici bulunduğunu söyleyerek Livzym’in bu bölgede tek üretici konumunda yer aldığını vurguladı.


Biyolojinin teknolojik olarak kullanıldığı bir teknoloji alanı olan biyoteknolojinin dünyada yaklaşık 350 milyar dolarlık hacmi olduğunu belirten Uysal, bunun temel olarak iki sac ayağı olduğunu söyleyerek, “Bunlar Rekombinant DNA ve hassas fermantasyon teknolojileri üzerine inşa olmuş bir alan. İçerisinde probiyotiklerin, amino asitlerin, vitaminlerin üretimi ve birde enzimler var” dedi.

“Bu bölgede tek üretici konumundayız”

Enzimlerin biyoteknolojinin en zor uygulamalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Serdar Uysal, Türkiye’nin bu alanda 150 milyon dolar ithalat yaptığını, bölgesel olarak ise sektörün 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyerek, “Dünyada çok az yerde oluşturulabilen bir iş kolu, dünyada çok az üretici var ve bu bölgede üretici bulunmuyor. Livzym bu bölgede tek üretici konumunda” diye konuştu.

“Livzym’in aldığı izinler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde alınan ilk izinlerdir”

Bu alanın çok ağır süreçlerden geçerek regüle edildiğinin altını çizen Uysal, “Livzym’in aldığı izinler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde alınan ilk izinlerdir. Bu konuda kamu ve bürokrasinin çok ciddi desteğini aldık. Almış olduğumuz ilk izinler Resmi Gazete’de yayımlanıyor ve böylece bu destekle açtığımız bu yolda, bizden sonra benzer teknolojilerle birileri izin almak istediğinde elimizde çok net bir yol haritası artık var” dedi.

“Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği Avrupa ülkelerine bugün enzim ihraç ediyor”

Tesisteki çalışmalara değinen Uysal, “Tesisi kendi know-how’ımızla inşa ettik, ölçeği bir miktar küçük başlamak zorundaydık. Türkiye ihtiyacının bir miktarını karşılayacak seviyede başladık. Şu anda tesisi 60 bin litreden 160 bin litreye çıkardık, yıl sonuna kadar yaklaşık 500 bin litreye çıkarıyoruz. Bu Türkiye’nin ithalatının yarısını karşılayabilecek bir kapasitesi demek. Yalnız sadece yurt içine değil, yarı yarıya ihracat da yapıyoruz. Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği Avrupa ülkelerine bugün enzim ihraç ediyor” şeklinde konuştu.

“Gıda krizine enzimler çare olabilir”

Yakın gelecekte oluşabilecek gıda krizine enzimlerin biraz da olsa çare olabileceğine dikkat çeken Uysal, “Enzim üretiminde mikroorganizmaların güçlendirilmesi, bunun fermantasyonla üretim işlemlerinin güçlendirilmesi, geliştirilen mikroorganizmaya malzeme ürettilebilmek için endüstriyel skalada fabrika kurulumu, sonra da üretim yapılmasından oluşan 4 aşamayı şirket bünyesinde çözdüğümüz için önümüzde 10 yıl içerisinde 300 milyar dolar hacme ulaşması yeşil gıda teknolojilerine giren fermantasyon ürünlerinin üretimi için de Livzym’i konumluyoruz. Enzim üreterek gıda arzının artırılmasına katkı yapabiliriz. Dünyada oluşturulacak ekonomik değere bu ürünleri üreterek bir üs olma misyonunun ifa ediyoruz” dedi.

“Alternatif protein alanıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz”

2050 yılında alternatif protein pazarının 1 trilyon dolara ulaşacağının beklendiğini söyleyen Uysal, Türkiye’nin bu pazardan yüzde 10’luk bir pay almasının bile çok önemli olduğunu vurguladı. Uysal, “Türkiye yüzde 10’luk pay alsa 100 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturmuş olur. Ben ve ekibim bir yandan enzim üretiminde Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak, bir yandan da alternatif protein alanıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir yetkinliğe sahip olunduğunu vurgulayan Uysal, “Bitkisel tabanlı etlerin normal etler gibi aynı kalitede aynı tecrübede olması gerekiyor ki, insanlar hayvansal etin yerine bunu yesinler. Tadını enzimlerle sağlıyorsunuz, ete görüntüsünü veren proteini mikroorganizmalara ürettirebiliriz. Türkiye hayvansal olmayan süt, yumurta, et üretimiyle uğraşmayabilir fakat bunların içine girecek olan proteinlerin üretiminde çok ciddi yer alabilir. Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir yetkinliğe sahibiz” şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin deneme üretimi başlıyor: Togg Üst Yöneticisi Karakaş tarih verdi
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Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.<br>
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TRT Haber'in haberine göre, deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi:<br>
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\"Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez.
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Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer.\"
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\"Zamanı geldiğinde kendimizi konumlandıracağız\"<br><br>Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, \"Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz\" diye konuştu.
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Mehmet Gürcan Karakaş, Togg tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:
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\"Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak.\"
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Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.<br><br>
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Yerli otomobilin deneme üretimi başlıyor: Togg Üst Yöneticisi Karakaş tarih verdi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da sona yaklaşıldı. Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, üretim aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar merak edilen soruları yanıtladı.

Gelire Endeksli Senet için (GES) talep toplama bugün başlıyor: Asgari tutar bin TL olarak belirlendi
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Vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirmelerini teşvik edilmesine yönelik amacıyla GES için 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.
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Gelire endeksli senet, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki kurumların gelirlerinin, en düşük getiri tutarı garanti edilecek şekilde halka sunulmasıyla oluşuyor.
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Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.
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Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.
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Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.
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Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak.
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*Talep toplama: 15-22 Haziran<br><br>*Valör: 24 Haziran<br><br>*Vade: 182 gün<br><br>*İtfa tarihi: 23 Aralık 2022<br><br>*Dönemsel getiri: % 5.32<br><br>*Yıllık bileşik getiri: % 23.04<br><br>*İlk kupon ödeme: 23 Eylül 2022
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Bu kapsamda, Gelir Endeksli Senetler (GES) ile yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı talep toplamanın nasıl olacağını şu sorularla cevapladı:
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Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?<br><br>Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
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Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?<br><br>İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.
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Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?<br><br>Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.
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Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?<br><br>Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.
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Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?<br><br>Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl veveya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.
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Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?<br><br>İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?<br><br>Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.
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Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak? <br><br>Şirketler dahil olabilecek mi?<br>Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek
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Kur korumalı mevduat hesabınI ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?<br><br>Anılan hesap veveya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.
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Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?<br><br>Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.
Gelire Endeksli Senet için (GES) talep toplama bugün başlıyor: Asgari tutar bin TL olarak belirlendi
Tasarrufların Türk Lirası varlıklarda değerlendirilmesini teşvik için uygulamaya alınan Gelire Endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu senetlerle; BOTAŞ, TPAO, THY ve Türk Telekom gibi dev şirketlerin kârlarına ortak olacak. İşte merak edilen detaylar..


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