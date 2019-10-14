Ekonomi Türkiye birinci sırada Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz
İŞ DÜNYASI

Türkiye birinci sırada: Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu. Türkiye 47,9 saat ile birinci sıraya yerleşti. Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi.

Haber Merkezi IHA
Türkiye haftada 47,9 saat çalışma süresi ile birinci sıraya yerleşti.
Türkiye haftada 47,9 saat çalışma süresi ile birinci sıraya yerleşti.

Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri saptanırken, Türkiye’nin 47,9 saat ile birinci sıraya yerleştiği görüldü. Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi.

2019 yılının başından bugüne kadar çalışma saatleriyle alakalı çıkan basın haber adedi ise 4 bin 536 olarak gözlendi.

9 aylık istihdam 1,1 milyonu aştı
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9 aylık istihdam 1,1 milyonu aştı

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, çalışma saatleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl çalışma saatleri ile alakalı basına 4 bin 536 haber yansıdığı görüldü. Bu rakam geçen yıl ise 6 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Haber başlıkları incelendiğinde de Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak “çalışanların mesaisini kendi belirleyecek” olması bizimde gündemimizde yer aldı. Bununla birlikte temel eğitimini tamamlanmış çocuk işçilerin çalışma sürelerinin basında konuşulduğu kaydedildi.

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Esnek çalışmada kadına öncelik

Türkiye ilk sırada

  • Ajans Press’in, indy100 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.

Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi.

Haftalık çalışma saati ile ilk 5’e giren diğer ülkeler ise sırasıyla; Meksika ( 45,2 saat) , Kosta Rika (44,9 saat ) ve Şili (43,4 saat) oldu. Listede yer alan diğer ülkeler ise Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
FOTOĞRAF 15
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
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Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
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Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
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Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
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Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
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Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
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b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
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Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

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