Ekonomi Türkiye Varlık Fonuna 1,25 milyar euroluk kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Türkiye Varlık Fonu’na 1,25 milyar Euro'luk sendikasyon kredisi

Türkiye Varlık Fonu’na 1,25 milyar euroluk kredi

Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar Avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye Varlık Fonu’na 1,25 milyar Euroluk sendikasyon kredisi
Foto/arşiv

Mart 2019’da kullanılan 1 milyar Avro’luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti.

ICBC ve Citibank’ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar Avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.

Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Société Générale de lider düzenleyici seviyesinde katıldılar.

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