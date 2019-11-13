Ekonomi Türkiyede 100 milyon dolarlık yatırım yapacak
İŞ DÜNYASI

Tayvan, Türkiye'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak

Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımlarının arttığını belirterek, "Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımlarının arttığını belirterek, "Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor." dedi.

Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları ve iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tayvan ile Türkiye için elektronik, otomotiv ve sanayi sektöründe önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yeh, Taiwan Cement Company tarafından OYAK Çimento AŞ'nin hisselerinin yüzde 40'ının 640 milyon dolara satın alındığını anımsattı.

Yeh, iki ülke ticaret hacmini 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları artıyor. Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik yatırımına başlıyor. Yatırımla ilgili süreçler yürütülüyor şu anda. Bu da iki ülke arasında daha fazla etkileşim olduğu anlamına geliyor. Türkiye, Tayvan için çok önemli bir ülke çünkü birçok firmamız Türkiye'yi bir operasyon merkezi olarak görüyor. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya erişim için bir merkez konumunda."

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"Helal gıda"da iş birliği

Yeh, Türk şirketler için de Tayvan'da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Tayvan'da özellikle yeme içme sektöründe yatırım yapabileceğini belirten Yeh, "Biz, Türk iş insanlarının Tayvan'a gelerek kendilerini tanıtmalarını ve fırsatları değerlendirmelerini bekliyoruz. Böylece, ikili ilişkilerimiz daha da güçlenebilir." diye konuştu.

Yeh, Tayvan'ın helal gıda sektöründe de bir açılım yapacağını ve bu noktada Türkiye'deki Helal Akreditasyon Kurumu ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Kurum yetkililerini Tayvan'a davet ettiklerini söyleyen Yeh, şunları kaydetti:

"Helal Akreditasyon Kurumu yetkililerine bu alandaki çalışmalarımızı göstereceğiz ve sertifikasyon şartlarını nasıl karşılayabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. İlk etapta, Malezya ve Endonezya'ya helal gıda ihracatı yaptık fakat Orta Doğu ve Türkiye'yi de bu alanda değerlendirmek istiyoruz."

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