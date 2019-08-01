Ekonomi Türkiyede bir ilk Ödülü kripto para ile verecek
İŞ DÜNYASI

Türkiye’de bir ilk: Ödülü kripto para ile verecek

Son yıllarda çok sık gündeme gelen ve alışverişlerde de kullanılmaya başlanan kripto para tarafında Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Golf Cup turnuvasında dereceye girenlere ödülleri kripto para ile verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitcoin
Bitcoin

Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren kripto para alım-satım platformu Bitci.com, sporseverleri Bodrum’da bir araya getirecek çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

16-17 Ağustos tarihlerinde, Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek Bodrum Golf Cup’a Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda golf tutkunu katılacak.

ÖDÜLLER KRİPTO PARA İLE VERİLECEK

İki gün sürecek organizasyon, ödül sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza atacak turnuvada dereceye girecek isimler, ödüllerini kripto para olarak alacak.

Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar

KRİPTO PİYASASINI İLKLERLE BULUŞTURUYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamalarla kripto para piyasasında çok sayıda ilki başardıklarının altını çizerken, “Yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz Bitci.com Bodrum Golf Cup da bu ilklerin bir devamı. Bu organizasyonla birlikte ilk kez Türkiye’de bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş olacak. Bitci.com olarak, ilerleyen dönemde sporun farklı alanlarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Vakıfbank da konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi
EKONOMİ
Vakıfbank da konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi

Bankacılığı bıraktı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
EKONOMİ
Bankacılığı bıraktı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

Faizler yüzde 1'in altına indi: Aylık taksit 500 TL düşecek
EKONOMİ
Faizler yüzde 1'in altına indi: Aylık taksit 500 TL düşecek

Vakıfbank da konutta faizleri indirdi

Vakıfbank da
konutta faizleri indirdi

​Konut kredisinde beklenen ikinci indirim haberi geldi.
Dirseği net görsemHagiyi atardım

Dirseği net görsem
Hagi'yi atardım

Gündemdeki olayın hakemi İlhami Kaplan, Yeni Şafak'a konuştu.
YAŞ toplantısı başladı

YAŞ
toplantısı başladı

Terfi, atama ve emeklilik kararları görüşülecek.
Karı-koca<br>feci kazada öldü

Karı-koca
feci kazada öldü

​Nevşehir'deki kazayı görenler polis aradı.
Aylık taksit<br>500 TL düşecek

Aylık taksit
500 TL düşecek

Konut sektörüne nefes aldıracak indirim.
Katili abisi çıktı

Katili abisi çıktı

Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulunmuştu.

5 ay kaldı

5 ay kaldı

Alım, satım veya kiralama yapılamayacak.

Çocukça bir iş

Çocukça bir iş

​Ruhani, ABD'nin Zarif yaptırımını değerlendirdi.

Emsal<br>kavşak kararı

Emsal
kavşak kararı

​Evin bitişiğine yapılınca değerini yüzde 10 düşürdü.
Barınma merkezine <br>gönderilen göçmen sayısı

Barınma merkezine
gönderilen göçmen sayısı

İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması.
RTÜK denetleyecek

RTÜK denetleyecek

İnternet yayınlarını denetleme yetkisi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüzde 1'in<br>altına indirdi

Yüzde 1'in
altına indirdi

​Konut kredisinde beklenen ilk indirim haberi geldi.
Ağaçları<br> kökünden söktü

Ağaçları
kökünden söktü

10 dakika süren hortum, tarlalara zarar verdi.
Geçit töreninde <br>çifte saldırı!

Geçit töreninde
çifte saldırı!

Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı düzenlendi.
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
Gündem

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Bankacılığı bıraktı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Ekonomi

Bankacılığı bıraktı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 10 yıl bankacılıkta hizmet verdikten sonra son 1 yıldır da sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Çakır, alternatif tarıma yönelik örnek bir çalışma içine girdi. Harmanlı’da kiraladığı 4 dönümlük alana böğürtlen eken Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlar sonrası siparişlere yetişemez oldu.
İnternet yayınlarına
Teknoloji

İnternet yayınlarına "ebeveyn kontrolü" sağlayıcı tedbir yükümlülüğü

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ancak internetten Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren kuruluşların yayın hizmetleri hakkında da bu yönetmelik hükümleri uygulanacak. İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen internet yayın platform işletmecileri, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü kılındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.