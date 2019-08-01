Türkiye’de bir ilk: Ödülü kripto para ile verecek

Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren kripto para alım-satım platformu Bitci.com, sporseverleri Bodrum’da bir araya getirecek çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

16-17 Ağustos tarihlerinde, Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek Bodrum Golf Cup’a Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda golf tutkunu katılacak.

ÖDÜLLER KRİPTO PARA İLE VERİLECEK

İki gün sürecek organizasyon, ödül sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza atacak turnuvada dereceye girecek isimler, ödüllerini kripto para olarak alacak.

Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar

KRİPTO PİYASASINI İLKLERLE BULUŞTURUYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamalarla kripto para piyasasında çok sayıda ilki başardıklarının altını çizerken, “Yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz Bitci.com Bodrum Golf Cup da bu ilklerin bir devamı. Bu organizasyonla birlikte ilk kez Türkiye’de bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş olacak. Bitci.com olarak, ilerleyen dönemde sporun farklı alanlarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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