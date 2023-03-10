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Ekonomi

Türkiye'den Elon Musk kararı: Ülke genelinde kurmasına izin verildi

Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Bugün itibariyle şarj istasyonu kurma hakkı verilen şirket sayısı 119 oldu.

10:04 . 10/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Tesla'ya Türkiye'de şarj ağı kurma yetkisi verildi. Yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle Tesla’nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkı elde etti. Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.


EPDK'dan açıklama

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi’ne (Tesla) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. Bugün itibariyle Tesla’nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkını elde etmiş oldular. Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

Otoparklar, AVM’ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kurulacak

ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırılmış ve yasal alt yapı oluşturulmuştur. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurtdışındaki Kurum ve Kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM’ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir. EPDK’nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir.



#EPDK
#Tesla
#Elon Musk
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