Ekonomi Türkiyenin en büyük maske fabrikası açılıyor Günlük 8 milyon adet
İŞ DÜNYASI

Türkiye’nin en büyük maske fabrikası açılıyor: Günlük 8 milyon adet!

Koranavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle maskede çıkan yoğun talep sonrası Türkiye’nin en büyük maske üretim fabrikası 30 Nisan'da açılıyor. Günlük 8 milyondan fazla üretimin yapılacağı tesiste maskelerin yüzde 30’u Sağlık Bakanlığı’na hibe edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisi için 200 milyon TL'lik yatırım yapıldı.
İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisi için 200 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Koranavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle birçok şirket, elini taşın altına koyarak; üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Bu şirketlerden biri de A&S Yatırım Holding oldu.

Kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, şu bilgileri verdi:

Yaklaşık 1 ay önce ‘Biz ne yapabiliriz’ düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL’lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz.”

Uğur Akkuş

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Bu süreçte yerli ve milli ürünlerle üretim yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uğur Akkuş, şöyle devam etti:

“Türkiye’de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinaların hiç biri ithal değil. Bu bizim için en önemli kurallardan birisiydi. Biz bu makineleri yurtdışından çok daha uygun fiyata getirebilirdik. Ancak yerlilik kuralımız gereği bunu yapmadık. Üretimde kullanılan makinaların tamamını yüzde 100 yerli makineler. Bizim gibi ülkesi ve milleti için çalışmayı ilke edinen iş insanları için şu anda görev zaman. Gün plazalarda, masa başında oturma günü değil, araziye inme günüdür. Evimizden çıkıp sahaya indik. Ürettiğimiz ürünle, yatırımımızla, sağladığımız istihdamla bu ülke için elimizi taşın altına koymaya gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”

Tesiste günlük 8 milyon 640 bin adet maske üretilecek.

1 MİLYON TL BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan “Bizbize Yeteriz Türkiye” kampanyası ile ilgili de konuşan Uğur Akkuş, “A&S Yatırım Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana; yarım asırdır memleketimizin ve insanımızın iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçladık. Bugün de birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor ve güzel ülkemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na; 1 milyon TL katkı sağlıyoruz” bilgisini paylaştı.

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