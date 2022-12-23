Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 11 ayda 40 milyonu aştı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artışla 2,55 milyon oldu.

Ocak-kasım döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 84,8 artışla 42,2 milyon olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YABANCI ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 312 bin 486 kişi ile Rusya olurken, bu ülkeyi sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Gürcistan izledi.

Rusya'nın yabancı ziyaretçiler arasındaki payı yüzde 12,25 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sıralamasında Almanya 5,48 milyon kişi ve yüzde 13 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 4,95 milyon kişi ile Rusya, 3,3 milyon kişi ile de İngiltere takip etti.

REKLAM

GÜNDEM Türk dizileri İspanyolları turist yaptı: İlgi dört kat arttı

EKONOMİ Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar