Ekonomi Türkiyeyi ziyaret eden turist sayısı 11 ayda 40 milyonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 11 ayda 40 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasım ayında yüzde 44,6 artışla 2,55 mln oldu. Ocak-kasım döneminde turist sayısı 42 milyonu aştı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyeyi ziyaret eden turist sayısı 11 ayda 40 milyonu aştı
Foto/Arşiv

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artışla 2,55 milyon oldu.

Ocak-kasım döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 84,8 artışla 42,2 milyon olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YABANCI ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 312 bin 486 kişi ile Rusya olurken, bu ülkeyi sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Gürcistan izledi.

Rusya'nın yabancı ziyaretçiler arasındaki payı yüzde 12,25 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sıralamasında Almanya 5,48 milyon kişi ve yüzde 13 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 4,95 milyon kişi ile Rusya, 3,3 milyon kişi ile de İngiltere takip etti.

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