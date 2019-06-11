Ekonomi Uberde ikinci satış dalgası
İŞ DÜNYASI

Uber'de ikinci satış dalgası

Uber'in istanbul'daki faaliyetlerini durdurma kararının ardından uygulama üzerinden yolcu taşımacılığı yapan onlarca araç sahibi araçlarını ikinci el ilan siteleri üzerinden satılığa çıkardı. Sektör temsilcileri 100 ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan araçların piyasanın yüzde 10 altında bir değer ile satıldığına dikkat çekiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uzun zamandan beri taksiciler ile yolcu taşıma tartışması içerisinde yer alan Uber geçtiğimiz ayın son haftasında aldığı sürpriz bir karar ile İstanbul'da minibüs taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

Bodrum ve Çeşme'de minibüsle taşımacılığa devam edecek Uber'den İstanbul'da 31 Mayıs tarihi itibariyle hizmet almak isteyenler ise sadece sarı ve turkuaz renkli taksileri tercih edebilecek.

TEKLİFLERE AÇIK

Kararın ardından UBER'in Türkiye'deki en yetkili isimlerinden biri olan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Kayıhan Magriso, yeni yol haritasını yenisafak.com'a açıkladı. Taleplerinin, yerli ve milli bir yazılımla bu sistemin devam etmesi olduğunu dile getiren Magriso, hükümetten gelecek tekliflere de açık olduklarını dile getirdi.

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4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNDİRDİ

63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan yolcu taşıma uygulaması 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış, 4 milyondan fazla kişi de uygulamayı cep telefonlarına indirmişti.

Uber 2014 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı.

7 BİN ARAÇ HİZMET VERİYORDU

12 bin aracın hizmet verdiği platformun 7 bin araçlık İstanbul ayağında minibüs taşımacılığının durdurulması Uber için ciddi paralar ödeyerek lüks araçlar satın alan yatırımcıları da harekete geçirdi.

İKİNCİ ELDE UBER HAREKETLİLİĞİ

Kararın alındığı 31 Mayıs tarihi itibariyle internet üzerinden verilen ikinci el VIP minibüs ilanlarında büyük bir artış yaşandı.

Uber'in İstanbul'da faaliyetleri bitirdiğine dair açıklamasının ardından ikinci el araç ilan sitelerinde onlarca araç satışa çıkarıldı.

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Araçların içleri özel olarak yaptırılmış durumda.

PİYASANIN ORTALAMA YÜZDE 10 ALTINDA

VIP araç satışı gerçekleştiren firma temsilcileri de yaşanan hareketliliği doğruluyor. Yetkililer 31 Mayıs itibariyle Uber'den çok sayıda aracın satış için kendilerine getirildiğine dikkat çekerken, fiyatların ise piyasanın ortalama 10 bin TL altında olduğunu ifade ediyor.

İÇLERİNDE YOK YOK!

100 ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan içleri özel olarak yaptırılmış Lüks VIP araçlarda yok yok. Özel TV konsolu, müzik sistemleri, masaj koltuğu, mini buzdolabı, Ipad, gündüz ve gece led aydınlatmalar, elektrikli perde ve masaların yanı sıra çok nadir de olsa oyun paketleri de yer alıyor.

TALEP ALMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan İstanbul'da Uber'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasına rağmen şirketin internet adresi üzerinden açılan iş ortağı sayfasında halen minibüs taşımacılığına ilişkin taleplerin alındığı da görülüyor.

  • Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Uber-taksi gerilimi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uber'e hizmet veren araçların lisansların iptal edileceğine yönelik aldığı karar sonrasında çok sayıda VIP minibüs satışa çıkarılmış, galeri sahipleri gün içerisinde 20-25 aracın kendilerine geri döndüğünden bahsetmişti.

ÇOK SAYIDA ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞTİ

İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçların çoğu henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men edilmişti.

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