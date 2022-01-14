Ekonomi Ücretli çalışan sayısı 14 milyona yaklaştı
İŞ DÜNYASI

Ücretli çalışan sayısı 14 milyona yaklaştı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.

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Haber Merkezi AA
Ücretli çalışan sayısı 14 milyona yaklaştı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Kasım 2020'de 12 milyon 754 bin 93 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayında yüzde 8,8 artışla 13 milyon 880 bin 830 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2021'de, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 yükseldi.

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