Ekonomi Ücretli çalışan sayısında yüzde 8,4lük artış
İŞ DÜNYASI

Ücretli çalışan sayısında yüzde 8,4'lük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Ücretli çalışan sayısında yüzde 8,4lük artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2020'de 12 milyon 718 bin 151 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 8,4 artışla 13 milyon 787 bin 159 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2021'de, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 geriledi.

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