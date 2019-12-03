Ekonomi Adanaya 10 milyar dolarlık yatırım 5 bin kişiye iş kapısı olacak
İŞ DÜNYASI

Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım

Adana'ya 10 milyar dolarlık yatırım: 5 bin kişiye iş kapısı olacak

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığını azaltmak amacıyla kolları sıvadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kurulacak. Projenin inşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Petrokimya tesisi
Foto/arşiv: Petrokimya tesisi

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF'nin özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.

TVF'den edinilen bilgiye göre, bu kapsamda, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak.

Türkiye Varlık Fonunun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacak.

  • İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor.

Ceyhan'ın "petrokimya üssü" olması sağlanacak

Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti.

Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80'inden fazlası ithal edilirken, 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1,5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak
EKONOMİ
Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz
EKONOMİ
Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz
Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.
Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı ​Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi.
8 sınıfa ayrılıp<br>10 yıl cezası olacak

8 sınıfa ayrılıp
10 yıl cezası olacak

Konutta yeni dönem sessiz sedasız dün başladı.
10 milyar <br>dolarlık yatırım

10 milyar
dolarlık yatırım

Dış ticaret açığını azaltmak için Adana'ya yapılacak.

PISA sonuçları açıklandı

PISA sonuçları açıklandı

Türkiye matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke oldu.
Ben de çocuk esirgemede büyüdüm

Ben de çocuk esirgemede büyüdüm

AVM'de çocuğunu terk eden anneden ilginç savunma.
Cenazesini yerden ben kaldırdım

Cenazesini yerden ben kaldırdım

Mikserin altında can veren Birgül'ün annesi gözyaşı döktü.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

'​Dört Büyükler'den 3 isim kadroda yer aldı.
'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

Erdoğan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e ilişkin açıklamada bulundu.
Yunanistan<br>çaresiz kaldı

Yunanistan
çaresiz kaldı

​NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet edecekler.
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.
NATO'nun fişi çekilecek mi?

NATO'nun fişi çekilecek mi?

​Üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da buluşacak.
Ataşehir'de<br> korkutan patlama

Ataşehir'de
korkutan patlama

Ekipler olay yerinde küle dönen lüks aracı buldu.
Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

​Kadınların yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kenti teyakkuza geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.