Ekonomi Yeni bir katılım bankası kuruluyor 1,5 milyar lira sermaye ile onayı aldı
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Yeni bir katılım bankası kuruluyor: 1,5 milyar lira sermaye ile onayı aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.

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Haber Merkezi AA
Yeni bir katılım bankası kuruluyor: 1,5 milyar lira sermaye ile onayı aldı
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

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