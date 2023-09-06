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Ekonomi

Yeniden yükselişe geçen dolara karşı Japonya ve Çin harekete geçti

Doların yeniden yükselişe geçmesi karşısında Asya para birimlerinde son ayların dip seviyelerinin görülmesi Japonya ve Çin otoritelerini harekete geçirdi. Japonya sözlü uyarı yöntemini tercih ederken Çin yuan sabitleme aracını kullanmaya devam ediyor.

13:52 . 6/09/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Asya para birimlerinde son ayların dip seviyelerinin görülmesi Japonya ve Çin'i kura müdahalede harekete geçirdi.


Japonya’da bir numaralı kur yetkilisi olarak görülen Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda “kurda spekülatif hareketlere karşı gerekirse harekete geçebileceklerini” söyledi. Dolar/yen kuru bu sabah 147,8’e kadar yükselerek Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Kanda’nın “Eğer kurda bu hareketler sürerse her seçenek masada olacak” açıklamasını yapmasının ardından kur bir miktar gerilese de sabah saatlerinde 147,5 seviyesinden işlem görüyor. Çin ise referans kur üzerinden müdahalelerini sürdürüyor.

Çin Merkez Bankası 7,1969 ile yuan lehine güçlü bir dolar/yuan referans oranı belirledi. Ancak dolar/yuan kuru yüzde 0,3’e kadar yükselerek 7,3248 ile Kasım 2022’den beri en yüksek seviyesini gördü.



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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Yumaklı, kadınların gücünü bir araya getirmenin ve ürünlerinin pazarlanmasını sağlamanın, hayata geçirilen projelerle mümkün olacağını belirtti. Bakan Göktaş, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün 5 yıl daha uzatılacağını belirterek, kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirmede kadın kooperatiflerinin önemli bir işletme modeli olduğunu ifade etti. Bakan Bolat ise gelecek dönemde kadın kooperatifi sayısının artmasına yönelik teşvik ve desteklere devam edeceklerini belirtti.




#Japonya
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