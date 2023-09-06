Yeniden yükselişe geçen dolara karşı Japonya ve Çin harekete geçti

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Asya para birimlerinde son ayların dip seviyelerinin görülmesi Japonya ve Çin'i kura müdahalede harekete geçirdi.
Japonya’da bir numaralı kur yetkilisi olarak görülen Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda “kurda spekülatif hareketlere karşı gerekirse harekete geçebileceklerini” söyledi. Dolar/yen kuru bu sabah 147,8’e kadar yükselerek Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Çin Merkez Bankası 7,1969 ile yuan lehine güçlü bir dolar/yuan referans oranı belirledi. Ancak dolar/yuan kuru yüzde 0,3’e kadar yükselerek 7,3248 ile Kasım 2022’den beri en yüksek seviyesini gördü.