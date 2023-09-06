Yeniden yükselişe geçen dolara karşı Japonya ve Çin harekete geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Yumaklı, kadınların gücünü bir araya getirmenin ve ürünlerinin pazarlanmasını sağlamanın, hayata geçirilen projelerle mümkün olacağını belirtti. Bakan Göktaş, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün 5 yıl daha uzatılacağını belirterek, kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirmede kadın kooperatiflerinin önemli bir işletme modeli olduğunu ifade etti. Bakan Bolat ise gelecek dönemde kadın kooperatifi sayısının artmasına yönelik teşvik ve desteklere devam edeceklerini belirtti.