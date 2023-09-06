BM uyardı: Kum çekilmesi denizlerin zeminine zarar veriyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programından (UNEP) yapılan açıklamada, yıllık 6 milyar ton kumun deniz tabanından çekildiği belirtildi.

Bazı gemilerin elektrikli süpürge gibi deniz tabanındaki kumun yanı sıra deniz canlılarının beslendiği mikro organizmaları da çektiği ifade edilen açıklamada, bunun ekosisteme verdiği zararın bazı bölgelerde geri döndürülemez olduğu konusunda uyarı yapıldı.

Sahillerden kum çekilmesinin de yasaklanması tavsiye edilen açıklamada, Güney Çin Denizi, Kuzey Denizi ve ABD'nin doğu kıyısının en fazla kum çekilen bölgeler arasında olduğu bildirildi.

UNEP'in analiz merkezi GRID-Geneva'nın başında bulunan Pascal Peduzzi, "Sığ deniz madenciliği faaliyetlerinin ve kum çekilmesinin çevresel etkilerinin boyutu endişe verici." ifadesini kullandı.

Her gün denizlerden ortalama 1 milyon çöp kamyonu miktarında malzeme çekildiğini kaydeden Peduzzi, ekosistemin iyileşebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Açıklamada, deniz araçları ve kum çekilmesini yapay zeka aracılığıyla takip edecek Marine Sand Watch aracının tanıtımı da yapıldı.











