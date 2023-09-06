Tuzla'da hedef tekli eğitim: Recep Paylan Anadolu Lisesi temeli atıldı

Tuzla Belediyesi, Tuzla’da tekli eğitime geçme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Postane mahallesi’nde yapılacak olan Recep Paylan Anadolu Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hedefimiz tekli eğitime destek





Temel atma töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün, 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan, 24 derslikli ve yaklaşık 750 öğrencimize hizmet verecek ve Tuzla’da lise eğitimini tekli eğitime geçirecek son okulumuz olan lise binamızın temelini atıyoruz” dedi. Başkan Yazıcı, Tuzla’nın tekli eğitime geçen ender ilçelerden biri olacağını ifade ederek, “Tuzla Belediyesi olarak okulumuzun arsasını ayarladık, hafriyatını aldık ve bağışçımızın katkısı ile de inşaatımız yükselmeye başladı. Bağışçımız rahmetli Recep Paylan’ın kızı Ebru Denktaş hanımefendiye de bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaşam kalitesi eğitim ile yükselir



