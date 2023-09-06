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Tuzla'da hedef tekli eğitim: Recep Paylan Anadolu Lisesi temeli atıldı

Tuzla Belediyesi tarafından, bağışçıların katkısı ile yapılacak olan Recep Kaptan Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hedefimiz Tuzla’da tekli eğitime geçmek” dedi.

12:24 . 6/09/2023 Çarşamba
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Recep Paylan Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Recep Paylan Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katıldı.

Tuzla Belediyesi, Tuzla’da tekli eğitime geçme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Postane mahallesi’nde yapılacak olan Recep Paylan Anadolu Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hedefimiz tekli eğitime destek


Temel atma töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün, 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan, 24 derslikli ve yaklaşık 750 öğrencimize hizmet verecek ve Tuzla’da lise eğitimini tekli eğitime geçirecek son okulumuz olan lise binamızın temelini atıyoruz” dedi. Başkan Yazıcı, Tuzla’nın tekli eğitime geçen ender ilçelerden biri olacağını ifade ederek, “Tuzla Belediyesi olarak okulumuzun arsasını ayarladık, hafriyatını aldık ve bağışçımızın katkısı ile de inşaatımız yükselmeye başladı. Bağışçımız rahmetli Recep Paylan’ın kızı Ebru Denktaş hanımefendiye de bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaşam kalitesi eğitim ile yükselir


Tuzla Belediyesi olarak eğitimin her alanında hizmet vermeye, destek olmaya devam ediyoruz diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm sorunların çözümünün eğitimde olduğunun altını çizerek, “Toplumda eğitim standardı ne kadar yükselirse, insani gelişmişlik düzeyi ve yaşam standardı da o düzeyde yükselir” şeklinde konuştu. Başkan Yazıcı, eğitime yapılan her yatırımın, toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade ederek bağışçıların katkısının da önemine işaret etti.

#Tuzla Belediyesi
#Recep Paylan Anadolu Lisesi
#Şadi Yazıcı
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