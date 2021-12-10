Ekonomi Halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
İŞ DÜNYASI

Halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Ziraat Katılım, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını ilk kez halka arz yöntemiyle gerçekleştirdi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, halka arz yöntemiyle ilk defa gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Ziraat Katılım, halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Foto/arşiv

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15 milyar TL ihraç tavan izni kapsamında 300 milyon TL tutarlı 180 gün vadeli kira sertifikası ihracını ilk kez halka arz yöntemiyle gerçekleştirerek başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla dün gerçekleştirilen halka arzla 300 milyon TL fonlama temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, halka arz yöntemiyle ilk defa gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Müşterilerin Türk lirası cinsinden tasarruflarını, faizsiz enstrümanlarla değerlendirmesine olanak sağlamak amacıyla, finansal ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Özdemir, "Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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