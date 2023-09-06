Aile destek programı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemeleri ile ilgili bekleyişe devam ederken, ödemelerin yatıp yatmadığının nasıl öğrenileceği de merak ediliyor. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında her ay yapılan Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'den gelecek açıklamaya çevrildi. Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zamanİşte 2023 Eylül Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...