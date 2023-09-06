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Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023?

Eylül ayının gelmesi ile evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası Eylül ayı yatırılan iller araştırması artışa geçti. Temmuz ayı itibarıyla zam gelen evde bakım parası gerekli kişilerin hesabına yatırılıyor. Evde bakım parası bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere bakmakla yükümlü kişilere ödeniyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayında evde bakım parası arttı mı? İşte detaylar...

11:17 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Eylül ayı evde bakım maaşı Eylül ayının ilk günlerinde merak kazandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve emekli maaş zammı kararı sonrası evde bakım maaşlarına da zam geldi. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı arttı mı? Evde bakım parası hesaplara ne zaman yatacak?

EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.


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