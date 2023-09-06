Evde bakım maaşı
Eylül ayı evde bakım maaşı Eylül ayının ilk günlerinde merak kazandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve emekli maaş zammı kararı sonrası evde bakım maaşlarına da zam geldi. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı arttı mı? Evde bakım parası hesaplara ne zaman yatacak?
EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.