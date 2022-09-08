Kütahya Yöresine Ait Nefis Tarif: Tosunum Böreği Tarifi

Kütahya'ya özgü bir börek çeşidi olan tosunum böreği, hem lezzetli bir tarif hem de akşam yemeklerinde ara sıcak için sunulabilen pratik bir atıştırmalık. İşte, 'tosunum böreği nasıl yapılır?' sorusunun cevabı.

TOSUNUM BÖREĞİ TARİFİ (KÜTAHYA)

Malzemeler

200 ml maden suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

200 gr tereyağı ya da margarin

Aldığı kadar un

Tuz

İçi için:

1 su bardağı mercimek

1 adet soğan

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Üzeri için:

Haşhaş

TOSUNUM BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeler bir kabın içerisinde karıştırılır. Elde edilen hamur buzdolabında dinlendirilir.

Hamur 8 eşit parçaya bölünür. Her parça kendi içinde 4 parçaya bölünür.

İçi için mercimek haşlanır.

Sıvıyağında soğan yemeklik doğranarak kavrulur.

Mercimek eklenir. Tuz ve karabiber ile tatlandırılır.

Hamurların içerisine harç koyulur.

Az yağlı haşhaş sürülür ve fırında pişirilir. Sıcakken servis edilir.

DİYETTE TOSUNUM BÖREĞİ YENİR Mİ?

Mercimekli börek, içeriğindeki mercimek dolayısıyla protein, demir ve potasyum içeriği yüksektir. Ancak kullanılan yufka dolayısıyla glisemik indeksi yüksek bir besindir. Yeşil mercimekli börek tüketildiğinde diyetten ekmek azaltılmalıdır.

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