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Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2023 enflasyon rakamı

Eylül ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı, ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyon beklentisi anketine göre, TÜFE'nin aylık bazda yüzde 3,75 artması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistler, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 58,94'ten yüzde 62,69'a yükseleceğini tahmin ediyor. Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

12:40 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enflasyon rakamı

Enflasyon rakamı

Eylül ayı enflasyon beklentisi de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon rakamları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan bilgilere göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,22 olarak açıklandı. İşte Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.



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27 dakika önce
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Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2023 enflasyon rakamı