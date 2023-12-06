Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Eyüpspor evinde Ankara Demirspor’u konuk ediyor. 14. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Ankara Demirspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Eyüpspor ise rakibini 5 kez mağlup etti. Peki, Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.