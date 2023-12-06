Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Eyüpspor evinde Ankara Demirspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Eyüpspor evinde Ankara Demirspor’u konuk ediyor. 14. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Ankara Demirspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Eyüpspor ise rakibini 5 kez mağlup etti. Peki, Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
EYÜPSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
EYÜPSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı
bugün saat 14.00’
de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
EYÜPSPOR - ANKARA DEMİRSPOR CANLI SKOR
EYÜPSPOR - ANKARA DEMİRSPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
#Eyüpspor
#Ankara Demirspor
#Ziraat Türkiye Kupası
il y a 35 minutes