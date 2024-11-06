F harfiyle başlayan eşya isimleri

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşya, farklı harflerle başlar. Bunlardan biri de F harfidir. Evlerimizde, ofislerimizde ve hatta dışarıda karşılaştığımız pek çok eşya, F harfi ile başlar. Fırın, fırça, fındık kıracağı gibi mutfakta kullanılan eşyalardan, föhn, fotoğraf makinesi gibi kişisel bakım ve elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede

F ile başlayan eşyalar