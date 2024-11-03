D harfi ile başlayan eşya isimleri

Evlerimizin her köşesinde D harfi ile başlayan birçok eşya bulabiliriz. Bunlar arasında en sık karşılaştığımız eşyalar; dolap, duvar saati, defter, daktilo gibi ofis malzemeleri, döşek, duvar kağıdı gibi ev dekorasyonunda kullanılan eşyalar ve diş fırçası, duş jeli gibi kişisel bakım ürünleridir. Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan bu eşyalar, evlerimizi daha yaşanabilir hale getirir. Peki D ile başlayan eşyalar hangileri? D harfiyle başlayan eşya isimleri...