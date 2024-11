D harfi ile başlayan eşya isimleri

C harfi ile başlayan eşya isimleri arasında günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız nesnelerdir. Evlerimizde, okullarda, iş yerlerinde ve dışarıda birçok farklı alanda bu eşyalara rastlayabiliriz. Cam bardak, cetvel, cezve, cep telefonu gibi eşyalar hemen akla gelenlerdendir. Bu eşyalar, farklı işlevlere sahip olmalarına rağmen ortak bir özelliği paylaşırlar: hepsi C harfiyle başlar. İşte C ile başlayan eşya isimleri.