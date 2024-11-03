D harfi ile başlayan eşyalar arasında dolap, divan, davul, düdük, daktilo ve deterjan bulunur. Bu eşyalar ev eşyalarından temizlik malzemelerine kadar çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, dolaplar depolama işlevi görürken, daktilo eski dönemlerde yazı yazmak için yaygınca kullanılırdı. Her biri günlük yaşamda farklı bir amaca hizmet eden ve D harfiyle başlayan çeşitli eşya türlerindendir. İşte D harfi ile başlayan eşya isimleri.
Evlerimizin her köşesinde D harfi ile başlayan birçok eşya bulabiliriz. Bunlar arasında en sık karşılaştığımız eşyalar; dolap, duvar saati, defter, daktilo gibi ofis malzemeleri, döşek, duvar kağıdı gibi ev dekorasyonunda kullanılan eşyalar ve diş fırçası, duş jeli gibi kişisel bakım ürünleridir. Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan bu eşyalar, evlerimizi daha yaşanabilir hale getirir. Peki D ile başlayan eşyalar hangileri? D harfiyle başlayan eşya isimleri...
Çocukların oyun oynadığı oyuncaklar arasında da D harfi ile başlayan birçok seçenek bulunur. Top, oyuncak araba, domino gibi oyuncaklar, çocukların gelişimine katkı sağlar. Bunun yanı sıra, deri çanta, duvak, deri ayakkabı gibi giyim aksesuarları ve deniz bisikleti, dalgıç kıyafeti gibi spor malzemeleri de D harfi ile başlayan eşyalardandır. İşte D harfi ile başlayan eşya isimleri.
D harfi ile başlayan ev eşyaları
- Dolap: Giysilerimizi, kitaplarımızı veya diğer eşyalarımızı saklamak için kullandığımız büyük mobilyadır.
- Divan: Oturma odası veya oturma alanlarında kullanılan, genellikle yumuşak ve rahat bir oturma yeridir.
- Döşek: Yatakta kullanılan, vücudumuzu destekleyen ve uyku konforumuzu artıran bir eşyadır.
- Duvar saati: Zamanı göstermek için kullanılan, duvarlara asılan bir saat türüdür.
- Duş: Banyo yaparken kullanılan su akıtma aracıdır.
D harfi ile başlayan mutfak eşyaları
- Dolap: Buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların yanı sıra, yemek takımlarını ve diğer mutfak gereçlerini saklamak için kullanılan mobilyadır.
- Dibek: Baharatları öğütmek için kullanılan geleneksel bir mutfak aletidir.
- Düdüklü Tencere: Yemek pişirmek için kullanılan bir çeşit tencere.
D harfi ile başlayan ofis eşyaları
- Daktilo: Eskiden metin yazmak için kullanılan bir yazı aletidir.
- Dosya: Belgeleri düzenli bir şekilde saklamak için kullanılan bir araçtır.
- Defter: Not almak, çizim yapmak veya yazı yazmak için kullanılan, genellikle kağıt yapraklarından oluşan bir eşyadır.
- Dürbün: Uzaktaki nesneleri yakınlaştırmak için kullanılan optik bir alettir.
- Dolma Kalem: Kırtasiye ürünlerinden olan dolma kalem yazı yazmak için kullanılır.
- Dergi: Belirli aralıklarla yayımlanan, genellikle kuşe veya mat kâğıda basılan ya da elektronik olarak dağıtılan süreli yayın
D harfi ile başlayan eşya isimleri
- Deniz bisikleti: Denizde veya havuzda eğlenmek için kullanılan bir su aracıdır.
- Diş fırçası: Dişleri temizlemek için kullanılan bir bakım aracıdır.
- Davul: Müzik aletlerinden biridir, ritm oluşturmak için kullanılır.
- Deri çanta: Giyim aksesuarlarından biridir, genellikle deri malzemeden yapılır.
- Düdük: İçinden hava ya da buhar geçirildiği zaman keskin bir ses çıkaran, genellikle işaret vermek için kullanılan, çoğunlukla madenden yapılmış araçtır.
- Dümen: Deniz ve hava taşıtlarının sapma hareketini gerçekleştirmesine yarayan, dikey stabilize üzerindeki kumanda yüzeyi.