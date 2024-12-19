Fatiha Suresi (Elham) Okumanın Fazileti ve Faydaları

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olup, Allah'ın (C.C) varlığını, birliğini ve hükümranlığını en güzel şekilde ifade etmektedir. Mekke döneminde nazil olan bu sure, toplamda yedi ayetten oluşmaktadır. Her namazın farz ve sünnetinde okunan

, müslümanların temel ibadetlerinden biridir ve herkesin ezbere bilmesi gereken bir suredir. Aynı zamanda halk arasında 'Elham' olarak da anılmaktadır. İşte, Fatiha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti!