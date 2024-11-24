Fatiha Suresi, İslam dininin temel duası olduğu için hemen hemen her Müslümanın ezberlemesi gereken önemli bir suredir.

'ni yüksek sesle ve yavaşça tekrar ederek hem kulağınızla hem de ağzınızla öğrenmeniz kolaylaşır. Günde birkaç kez tekrar etmek ve farklı zamanlarda okumak ezberlemeyi hızlandırır. Peki, Fatiha Suresi nasıl daha kolay ezberlenir? İşte size birkaç pratik teknik: