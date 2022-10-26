Fiorentina - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Ülke puanı sıralamasını etkileyecek olan maçlardan temsilcilerimiz mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fiorentina - Başakşehir maçının detayları haberimizde.
FİORENTİNA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fiorentina - Başakşehir FK maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.
FİORENTİNA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fiorentina - Başakşehir FK maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.