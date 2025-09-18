Yeni Şafak
Fransa'da göstericiler İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Carrefour şubesinin önünde eylem yaptı

Fransa'da göstericiler İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Carrefour şubesinin önünde eylem yaptı

18/09/2025, Perşembe
AA
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde göstericiler, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Fransız süpermarket zinciri Carrefour şubesinin önünde eylem gerçekleştirdi.

Filistin destekçisi göstericiler, Saint-Denis kentinin uğrak noktalarından 8 Mayıs 1945 Meydanı yakınlarındaki Carrefour şubesinin önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'i desteklemekle suçladıkları Carrefour'un boykot edilmesini istedi.

Protestocular, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'ne (BDS) ait, "İsrail'in apartheidini boykot et" yazılı afiş taşıdı.Eylem noktasında Filistin bayrağındaki yeşil, siyah ve kırmızı renklerinde "Filistin yaşayacak. Sumud" yazılı büyük afiş yere serildi.

Filistin için Fransız Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil çok sayıda kuruluş, bu hafta Avrupa ülkelerini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle tüm ticari ve finansal faaliyetleri durdurmaya çağıran kampanya başlatmıştı.

Oxfam, "Yasa Dışı Koloniler ile Ticaret: Yabancı Devletler ve Şirketler İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Politikasını Uygulamasına Nasıl Olanak Sağlıyor?" başlıklı raporunda İsrail'in bu politikalarının işgal altındaki Batı Şeria'yı parçaladığının, Filistin ekonomisini mahvettiğinin ve yaygın yoksulluğa yol açtığının altı çizilmişti.

Raporda, Carrefour dahil bazı Avrupalı şirketlerin ürünlerinin, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında satışına izin vererek bu hukuksuz faaliyetlere dahil olduğu belirtilmişti.

