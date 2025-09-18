Fransa'da göstericiler İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Carrefour şubesinin önünde eylem yaptı

Filistin için Fransız Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil çok sayıda kuruluş, bu hafta Avrupa ülkelerini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle tüm ticari ve finansal faaliyetleri durdurmaya çağıran kampanya başlatmıştı.