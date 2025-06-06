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Gazze haberlerinde denge çağrısı: ORF stüdyosunda eylem gerçekleşti

Gazze haberlerinde denge çağrısı: ORF stüdyosunda eylem gerçekleşti

17:006/06/2025, Cuma
AA
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Avusturya'da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu basıp, Gazze'de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi.

Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin Tirol bölge stüdyosuna girdi.

Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" sloganları attı.


Avusturya'da Filistin destekçileri, Gazze'de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi.


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